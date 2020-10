PRESTO E BENE NON STANNO INSIEME, PERCHÉ LA FRETTA É UNA CATTIVA CONSIGLIERA

BORGO A MOZZANO – Due modi di dire che “calzano a pennello” soprattutto per quanto riguarda le scuole.. .quelle nuove

Quella che fu infatti definita l’opera più importante di sempre nel comune di Borgo a Mozzano, e cioè la Scuola Media, ha di nuovo necessità di intervento. È la seconda volta in soli 2 anni, che si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

Il primo ad aver bisogno di un intervento fu il tetto, poi fu la volta dell’insonorizzazione dell’aula adibita a palestra (ovviamente si pensò bene di fare i lavori ad anno scolastico in corso) ed oggi è stato aperto un nuovo cantiere che interessa l’ala che accoglie la segreteria. Inoltre, nel nuovo mutuo di 600 mila euro acceso poche settimane fa, 25 mila sono destinate ad un ulteriore intervento proprio su questo edificio scolastico. Non vorremmo certo pensare che, con la frenesia di tagliare il nastro il prima possibile, siano stati fatti i lavori in fretta e furia.