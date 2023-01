presso il Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, verrà inaugurata la mostra “Sguardi”,

Sabato 28 gennaio, alle ore 17:30, presso il Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, verrà inaugurata la mostra “Sguardi”, che raccoglie le opere pittoriche di Alessandra Puntoni.

Pittrice, restauratrice, decoratrice ed insegnante, Alessandra Puntoni si manifesta artisticamente come uno spirito generoso e libero nonostante il rigore delle tecniche utilizzate, un’artista capace di realizzare opere potenti e delicate al tempo stesso. Citando il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca ed il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo (ente strumentale della precedente), nei dipinti di Alessandra Puntoni “si ravvisano le esperienze precedenti (così, nella accurata scelta dei materiali, delle vernici, dei colori, nel gusto per la ricerca, nei supporti prȇt-à-porter, arrotolabili e autoportanti, già tipici degli affreschi staccati), ma poi esplodono sia una tecnica nuova (il riempimento della superficie del quadro con grandi spessori di materiale di base ed “il graffio come col bisturi” per dar risalto alle alternanze delle luminosità) sia una visione nuova: una espressione di meraviglia, di sorpresa, di scoperta, quasi come di chi è sempre vissuto racchiuso e ad un certo punto trova la forza di uscire dai propri muri, dal proprio cortile e di andare a spasso – corpo e mente – per le strade e del mondo”.

La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, dal 29 gennaio al 26 febbraio 2023 compresi, dal martedì alla domenica, con orario 15:00 – 19:00.