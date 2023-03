presso il Duomo di Barga sarà celebrato il cinquecentenario della pala raffigurante San Giuseppe

Domenica 19 marzo alle ore 15 presso il Duomo di Barga sarà celebrato il cinquecentenario della pala raffigurante San Giuseppe coi Santi Rocco e Arsenio collocata sull’altare della cappella sinistra della Collegiata di San Cristoforo.

Sulla scia delle celebrazioni per il cinquecentenario del doppio dell’Immacolata – tradizionale evento con protagoniste le antiche campane del Duomo di Barga – svoltesi lo scorso anno in data 7 dicembre, Leonardo Umberto Conti Marchetti terrà una conferenza sul cinquecentenario dipinto che fu eseguito da un anonimo artista facente parte della cerchia del pittore lucchese Michelangelo di Pietro Membrini. Ampio spazio della presentazione sarà dedicato a questioni iconografiche legate alla figura di San Giuseppe, celebrato nel calendario liturgico proprio il 19 marzo nonché il giorno della Festa del Papà.

La conferenza cade esattamente due settimane dopo la presentazione degli atti del convegno “Dalla Città alla Valle”, per la quale la tavola in questione fu utilizzata come immagine manifesto.

Questa celebrazione è stata fortemente voluta dalla Propositura di San Cristoforo nella figura di Don Stefano Serafini che ne ha curato l’organizzazione e vi hanno aderito, patrocinando l’evento, il Comune di Barga, la Fondazione Conservatorio Santa Elisabetta, la Fondazione Ricci, Unitre Barga e Istituto Storico Lucchese sezione di Barga.

Al termine della conferenza, che si svolgerà proprio in Duomo dinnanzi al dipinto stesso, seguirà un momento conviviale presso il Conservatorio di Santa Elisabetta, dove alcuni volontari dell’ANSPI realizzeranno le note “frittelle di San Giuseppe”.

La partecipazione all’evento è libera.