Presepe in Famiglia”, è il giorno delle premiazioni

Pietrasanta – Presepi in Famiglia: è il giorno delle premiazioni. Sono in programma sabato 11 gennaio alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio in Municipio le premiazioni della tredicesima edizione del concorso promosso dal Comune di Pietrasanta.

Tante sono state le adesioni all’iniziativa a cui hanno partecipato famiglie ma anche associazioni e comunità.

Tre le categorie di presepi n gara: piccolo (fino ad 1 metro), medio (da 1 a 5 metri) e grande (oltre i 5 metri). Numerose sono state le famiglie che hanno partecipato aprendo le porte delle loro case alla giuria. Ma non solo. In gara ci sono anche i presepi non domestici come quelli allestiti alla Chiesa di Capriglia e Villa Ciocchetti.

Tra i temi protagonisti nei presepi troviamo per esempio quello ecologico e del riciclo realizzato con i tappi di sughero o la versione d’artista della Natività che diventa un classico quadro.

Ed ancora il presepe che si “accende” con l’arrivo del sole grazie ad un sistema di luci ed il maxi allestimento che ha richiesto l’utilizzo di una intera stanza visitabile anche dal pubblico. Alle premiazioni partecipano il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci ed i membri della giuria.