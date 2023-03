Presentazione ufficiale per Lorenzo Borzonasca

PIETRASANTA – Il centrosinistra pietrasantino ha ufficializzato la candidatura per le prossime elezioni amministrative di Lorenzo Borzonasca, della lista Insieme per Pietrasanta ma appoggiato da PD e gli altri partiti e liste progressiste del territorio

Presentazione ufficiale in piazza XXIV maggio a Tonfano per il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative di Pietrasanta. Sarà dunque quello di Lorenzo Borzonasca, già consigliere comunale della lista Insieme per Pietrasanta il nome su cui hanno convertito anche il Partito Democratico e le altre liste e partiti progressiste del territorio.

A sottolineare l’unità delle forze di centro sinistra sul nome del candidato sindaco, ad aprire il comizio è stata la rappresentante del PD Claudia Dinelli, in precedenza in odor di candidatura. Un programma quello di Borzonasca che farà leva su tre principi cardine.

E proprio il tema della partecipazione è la critica principale che viene mossa verso l’amministrazione Giovannetti.