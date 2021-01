PRESENTAZIONE DI DUE LIBRI DI LORENZO MARCUCCETTI NELL’AMBITO DEGLI INCONTRI CULTURALI ONLINE PROMOSSI DAL CIRCOLO SIRIO GIANNINI

venerdì prossimo 29 gennaio alle ore 17,30 ci incontriamo sulla piattaforma, con il link qui sottoscritto, (basta digitarci sopra) per partecipare alla presentazione dei due libri di ultima pubblicazione del nostro amico concittadino Lorenzo Marcuccetti.

L’argomento dei due romanzi è storico e riguarda le vicende dei Liguri-Apuani, antica popolazione che viveva nella nostra terra prima dell’invasione romana. Un’occasione da non perdere.

Nell’estate del 567 dalla fondazione di Roma (186 a.C.) i destini di tre ragazzi, il pastore apuo Kara, l’apuo-tirrena Nisjdea e il decurione Lucio Quinto Levilio, convergono inaspettatamente. Da sfondo la celebre imboscata del “Saltus Marcius” (l’ecatombe dove viene annientata l’armata del console Quinto Marcio Filippo) e la lunga guerra di resistenza che da oltre cinquant’anni il fiero popolo dei Liguri Apuani sta opponendo alla penetrazione delle legioni romane. Una vicenda estremamente avvincente, che si articola tra l’Urbe e la regione apuana (Appennino Tosco-Ligure-Emiliano, con gli splendidi scenari delle Alpi Apuane).

Una storia di Roma e dell’Italia Antica che non vi immaginereste mai.

Lorenzo Francesco Marcuccetti è nato in Versilia nel 1966 e vive a Querceta (Lu). Musicista e insegnante, si è laureato in Storia Antica e Storia Medievale all’Università di Pisa e da molti anni si occupa di saggistica e narrativa. Ha pubblicato vari libri, tra cui “La terra delle strade antiche, la centuriazione romana nella pianura apuo-versiliese” (Baroni Editore, 1995), “I racconti della natura” (Pacini Fazzi Editore, 1999), “Saltus Marcius” (Petrarte Edizioni, 2002), “La lingua dimenticata” (Luna Editore, 2008), “Deportazione” (Giorgio Mondadori Editore, 2014). Da molti anni sta portando avanti studi sul territorio per ricostruire gli aspetti etnografici e identitari del popolo Ligure Apuano.

Girolamo Ciulla, autore delle opere ritratte in copertina, nasce a Caltanissetta nel 1952. Scultore e pittore di fama internazionale, dal 1988 lavora a Pietrasanta. LINK: https://meet.jit.si/circolosiriogiannini