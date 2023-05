Presentazione dell’album BEATI VOI ! allo Sky Stone & Songs (Lucca)

CRP – Collettivo Rivoluzionario Protosonico

Presentazione dell’album BEATI VOI ! allo Sky Stone & Songs (Lucca)

25 maggio 2023 – ore 18

Con Renè Bassani e Marco Bachi (Bandabardò)

I CRP – Collettivo Rivoluzionario Protosonico presentano il loro album d’esordio BEATI VOI ! al negozio di dischi Sky Stone & Songs di Lucca giovedì 25 maggio. Oltre a Renè Bassani, titolare di Sky Stone, sarà presente Marco Bachi, bassista della Bandabardò, che presenterà l’album e intervisterà i CRP. Non mancherà inoltre Enrica Giannasi, l’artista che ha realizzato il ricco booklet e la copertina del cd.

L’uscita dell’album BEATI VOI! il 19 maggio è stata anticipata dalla messa online del videoclip del singolo che prende il nome dell’album stesso e da recensioni da parte di riviste musicali.

> video del singolo BEATI VOI !

La sezione musicale supporta e sostiene una componente testuale – caposaldo del progetto – che affronta da un lato tematiche e personaggi storici trattati come fossero fotografie sonore senza commento: delle vere e proprie cronache sonore neorealiste che narrano per immagini musicali la storia di un mondo percepito ormai come lontano e concluso.

Dall’altro lato, lo squarcio disilluso su un presente che appare sempre più inquieto, scandito da una nuova narrazione caratterizzata dal crollo di certezze che sembravano ormai acquisite e date per scontate.

Dicono di BEATI VOI!

[…] Provenienti dall’ethos iconoclasta del punk, i CRP ne mettono in luce le qualità più originali che vanno dal tribalismo primitivista alla sperimentazione industriale [Alfredo Cristallo, Micscugliando.it]

[…] I CRP snocciolano e tirano fuori dal cilindro, delle illusioni contemporanee, un dischetto che possiede un fascino che da tempo non siamo più in grado di respirare. [IndiePerCui]

[…] uscita discografica, quella di CRP, quantomeno in controtendenza in un momento storico in cui il prendere coscienza e l’impegno civile, il dire le cose fuori dai denti sembrano non andare di moda. [Giovanni Graziano Manca, Tuttorock.com] a non sapere si tratti di una produzione odierna potrebbero sembrare ritrovamenti Attack Punk 1985-1986 [Vasco Viviani su Sodapop]

CRP – Collettivo Rivoluzionario Protosonico sono un gruppo industrial post-punk italiano nato a Capannori (Lucca) e costituito da Gianmarco Caselli (voce, basso, tastiere e sintetizzatori), Andrea Ciolino (voce e chitarra) e Michele Barsotti (basso, tastiere).

