Presentazione della candidatura a Sindaco di Altopascio e delle liste di coalizione

Presentazione della candidatura a Sindaco di Altopascio e delle liste di coalizione

E’ ufficialmente iniziata la nostra corsa per le elezioni amministrative di Altopascio del 3 e 4 Ottobre. Ci vediamo domani dalle ore 9:30 in Piazza Ospitalieri per la presentazione della mia candidatura a Sindaco e delle liste in mio sostegno.