Presentazione del progetto “Vivere Seravezza” a cura di Viola Martina Giannini.

Presentazione del progetto “Vivere Seravezza” a cura di Viola Martina Giannini.

“Vivere Seravezza” è il titolo del progetto realizzato nell’ambito del tirocinio universitario di Viola Martina Giannini, studentessa del corso di laurea di Discipline dello spettacolo e della comunicazione .

Un video, pensato da Viola e dalla Pro Loco e creato per promuovere Seravezza, i suoi monumenti, la sua natura e le tante bellezze presenti nel territorio, come la storia della nostra associazione, che l’ha ospitata per il tirocinio.

La proiezione del video si terrà Sabato 30 Aprile alle ore 15:30 nella Sala Salvatori della Pro Loco Seravezza, in Via C. del Greco 11.

Seravezzini, soci e amici della Pro loco sono invitati a partecipare.