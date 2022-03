PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL MODO NUOVO”, DI MARIANGELA PIRA

Venerdì 25 marzo, alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, avverrà, alla presenza dell’autrice, la presentazione del nuovo libro di Mariangela Pira, Il mondo nuovo.

Giornalista, conduttrice e reporter oltre che scrittrice, Mariangela Pira affronta, ne Il mondo nuovo, un macrotema che riguarda tutti noi: come è cambiato e come cambierà il mondo dopo la crisi causata dal Covid. A questo proposito, l’autrice ha interpellato medici, ricercatori, economisti, imprenditori, per capire se la rotta attualmente tracciata dalla politica sia quella giusta, o se invece vada in qualche modo raddrizzata.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Benedetto.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con green-pass rafforzato e mascherina FFP2.