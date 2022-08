Presentazione degli affreschi restaurati nella Chiesa di S. Giovanni Battista di Montuolo

Nella Pieve di San Giovanni Battista disi terrà lapresentazione di tre affreschi appena restaurati e conservati all’interno della stessa chiesa. Sitratta dell’affresco della “Annunciazione”, con San Lorenzo, fine secolo XV, e dell’affresco della“Trinità”, con Santo Stefano e San Giuseppe del secolo XVI, collocati entrambi nel presbiterio dellachiesa, il primo a destra e il secondo a sinistra, e del terzo affresco raffigurante San GiovanniBattista che battezza Gesù, difficilmente databile, forse secolo XIV o anche precedente.Il restauro degli affreschi va ad arricchire ulteriormente il patrimonio artistico e storico, già di persé ricco, dell’antica Pieve di Montuolo, risalente all’epoca longobarda, quando la località in cui sitrova non si chiamava Montuolo, ma Flexo. Tale nome derivava dalla “flessione”, cioè dalla curva,che in quella zona faceva l’Ozzeri, l’antico Auser.La Parrocchia di San Giovanni Battista di Montuolo e l’intera Comunità pastorale parrocchialeLucca Ovest, a cui essa appartiene, ringraziano il restauratore Massimo Moretti e collaboratori, ildirettore tecnico Marco Cigolotti, la Soprintendenza per l’alta sorveglianza offerta, durantel’operazione di restauro nella dottoressa Ilaria Buoncompagni, ed in particolare ringraziano le due

fondazioni bancarie lucchesi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del

Monte di Lucca, che con il loro sostegno finanziario sono state determinanti nella realizzazione del

progetto.

Visto il valore artistico e storico, oltre naturalmente a quello spirituale, degli affreschi ed il loro

restauro che ne garantisce la conservazione e la fruibilità nel tempo, la cerimonia di domenica 28

agosto di presentazione delle tre opere è aperta a tutta la cittadinanza.