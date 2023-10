Presentato “Io non rischio” 2023: il 14 e 15 ottobre anche a Lucca un punto informativo per le buone pratiche di protezione civile

Presentato “Io non rischio” 2023: il 14 e 15 ottobre anche a Lucca un punto informativo per le buone pratiche di protezione civile

Primo incontro del progetto CIVà percorso partecipativo di protezione civile

Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche a Lucca come in altri 800 comuni italiani si svolgerà la 13esima edizione di “Io non rischio“, la campagna di comunicazione pubblica e divulgazione sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla collaborazione tra volontariato e istituzioni che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza del rischio in azione, 365 giorni l’anno.

A Lucca in entrambi i giorni sarà attivo un gazebo informativo in via Beccheria con i volontari della Croce Verde di Lucca, Croce Verde di Ponte a Moriano e Radio Club Valpac. I Cittadini troveranno materiale informativo gratuito e informazioni su tutte le casistiche di emergenza e su come contribuire attraverso la rete delle associazioni locali alla sicurezza comune in caso di emergenza.

Il programma lucchese di “Io non rischio” è stato presentato questa mattina dall’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti, da Giovanni Vannucci della Croce Verde di Lucca, Michele Benedetti della Croce Verde di Ponte a Moriano e da Cesare Pardini del Radio Club Valpac.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv , Reluis, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Sul sito www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

“L’amministrazione comunale nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile oltre all’appuntamento del prossimo weekend con “Io non rischio” ha presentato questa mattina alla Casa del Boia l’inizio del percorso partecipativo del progetto CIVà per l’aggiornamento del piano di protezione civile comunale – afferma l’assessore Barsanti – un’occasione davvero importante per contribuire alla costruzione di una comunità che sa prevenire e reagire prontamente alle possibili emergenze de territorio”.

Oltre all’assessore Barsanti all’avvio del progetto Civà erano presenti Il sindaco Mario Pardini e i rappresentanti degli altri enti coinvolti assieme ai tecnici. L’iniziativa coinvolgerà i cittadini, le associazioni e tutti i portatori d’interesse per la pianificazione delle strategie di protezione civile e per l’aggiornamento del piano comunale dedicato. Per questo sarà costituita la Consulta locale della resilienza, un organo consultivo con esperti, cittadini, autorità locali con l’obiettivo di fornire un quadro completo delle esigenze e capacità della comunità. Partecipando i cittadini potranno aumentare la loro consapevolezza sui rischi del territorio, esprimere il loro contributo e prendere parte alle decisioni importanti che implementeranno il Piano comunale di protezione civile. L’obiettivo è quello di avere una comunità informata, preparata e coesa, pronta ad affrontare le criticità che ciclicamente possono verificarsi.

—