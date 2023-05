Presentato in Casermetta il Palio delle Contrade 2023

Inizia il conto alla rovescia per Lucca Medievale, un week end fra antichi mestieri, tornei, spettacoli e conferenze

LUCCA – Svelato in anteprima il Palio che sarà assegnato alla Contrada vincitrice del Palio delle Contrade in programma domani (21 maggio). Il prezioso drappo raffigura, nella cornice del centro storico di Lucca, le bandiere delle quattro contrade lucchesi che si sfideranno nell’annuale torneo di balestra antica da banco, questa domenica dalle 16 davanti alla Casermetta San Paolino.



Realizzato dalla pittrice Maria Guida, il Palio delle Contrade è stato presentato ieri mattina (19 maggio) nella sede dell’associazione – la Casermetta San Paolino – alla presenza dei ragazzi della classe 2C a indirizzo musicale della scuola media Da Vinci (Istituto comprensivo Giuseppe Ungaretti) che accompagnati dai professori Nicoletta Fiori e Vincenzo Di Napoli, hanno viaggiato nel mondo della musica medievale insieme ad Alessandro Valli del duo Musikantika.



A introdurre l’incontro organizzato dalle Contrade San Paolino, il presidente Giovanni Barsanti che ha scoperto il Palio delle Contrade e raccontato la storia dell’associazione e del torneo in programma questa domenica, invitando gli studenti alla manifestazione. A seguire, Alessandro Valli con le cornamuse e i flauti medievali: dopo averne spiegato storia, struttura e meccanismi, il musicista ha invitato i ragazzi a cimentarsi con gli strumenti.



Protagonisti indiscussi della mattinata, i ragazzi hanno avuto anche la possibilità di suonare i tamburi medievali, sotto la guida dei tamburini delle Contrade San Paolino che ne hanno illustrato le differenze rispetto agli attuali. Tanto spazio c’è stato inoltre per balestrieri e figurati, fra la storia degli abiti femminili medievali e quella della balestra antica, di cui è stato spiegato dal maestro d’armi Mauro Tolomei il funzionamento, con un esemplare dell’arma sotto gli occhi attenti dei ragazzi.



Fra interesse, curiosità e divertimento, l’incontro con gli studenti della scuola media Da Vinci ha inaugurato il conto alla rovescia per Lucca Medievale, la manifestazione in programma sabato 3 e domenica 4 giugno alla Casermetta San Paolino che ogni anno attira nel centro storico di Lucca tantissimi visitatori da tutta la regione e oltre.



Dal villaggio medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri, ai tornei di balestra manesca LITAB, scherma e arceria storica; dai musici, saltimbanchi e giocolieri di Folet D’la Marga che incanteranno bambini e adulti con spettacoli e giochi di fuoco, all’esibizione degli arcieri; da Lo Studiorum con le danze di epoca rinascimentale, alle conferenze, con lo storico Daniele Zucconi in La storia medievale: la peste nel Trecento. Non mancherà inoltre il tradizionale corteo storico di tamburini, musici e figuranti delle Contrade San Paolino per le vie del centro.



Centrale nella manifestazione il Villaggio Medievale con i suoi numerosi stand: un’occasione unica per ammirare gli artigiani in abiti storici durante la produzione e acquistare le loro creazioni. Dal ceraio allo zoccolaio, dal ceramista al miniaturista, dal tornitore allo scalpellino, dal maestro d’armi all’arrotino, e tutto il reparto della falegnameria. Protagonista d’eccellenza, la bancarella della battitura delle monete con il conio unico rappresentante lo stemma di Lucca Medievale. La moneta sarà forgiata e presentata davanti agli occhi del pubblico.



Un insieme di cultura, intrattenimento e divertimento per grandi e piccoli, fra tanti spettacoli e il fascino dei combattimenti medievali sul palcoscenico delle mura urbane. E ancora tante sorprese saranno protagoniste di Lucca Medievale 2023, con un programma ricco e un’atmosfera unica per immergersi nel Medioevo di fine XIV secolo, l’epoca che ha visto protagonista Castruccio Castracani signore di Lucca.



L’appuntamento è il 3 e 4 giugno dalle 9,30 alle 23 sul baluardo San Paolino delle mura urbane davanti alla Casermetta San Paolino, con la due giorni di Lucca Medievale, manifestazione unica in tutta Italia patrocinata dal Comune di Lucca, Regione Toscana – con il titolo di Manifestazione Storica della Regione Toscana -, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e LITAB (Lega Italiana Tiro Alla Balestra).



Il programma completo di Lucca Medievale su www.consanpaolino.org e sulle pagine Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (consanpaolino).



L’associazione. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo. L’associazione comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i pali cittadini di San Paolino e Santa Croce e partecipa ai tornei e al campionato nazionale LITAB.