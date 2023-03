Presentato il report della Polizia Municipale di Camaiore per il 2022

CAMAIORE – Quello appena passato è stato un anno intenso per il Comando di Polizia Municipale di Camaiore: il 2022 tra numeri, dati e progetti

E’ stato un anno molto particolare e allo stesso tempo assai diverso dal precedente, un’attività serrata e continua quella del Comando di Polizia Municipale di Camaiore nell’anno 2022. Stamattina, alla presenza del Sindaco Marcello Pierucci, dell’Assessore Graziani e del Comandate Claudio Barsuglia, è stato fatto un completo e ampio resoconto su numeri, dati e progetti del lavoro svolto dagli agenti durante l’anno appena trascorso. Il Comando ha effettuato oltre 19 mila accertamenti riguardanti il codice della strada, di cui 687 passaggi con rosso più di 2700 per eccesso di velocità, 434 mancate revisioni, 110 veicoli senza assicurazione, 368 ingressi non autorizzati nella ZTL nel Centro Storico di Camaiore, 52 persone fermate mentre telefonavano alla guida. Passando ai reati più gravi, sono stati 7 i soggetti fermati in stato di ebbrezza e 2 quelli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A livello di controllo ordinario e straordinario del territorio, sono state 731 le multe elevate per abbandono di rifiuti e 58 quelle per omessa custodia di cani. 535 invece gli incidenti stradali rilevati di cui 3 mortali e 16 con risvolti penali. 198 sono stati i controlli di sopralluogo per presunti abusi edilizi, mentre 267 per presenza di eternit.

fonte noitv