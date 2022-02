Presentato il 38° Rally del Carnevale

Viareggio – Tutto pronto per la 38° edizione del Rally del Carnevale che prenderà il via sabato 12 febbraio e che è stata presentata dal direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, dal vicepresidente del Club lucchese, Mario Lenci

Dagli amministratori dei Comuni attraversati dal percorso, ovvero, Viareggio, Camaiore, Massarosa e Pescaglia e dai rappresentanti di Laserprom 015.

Per quanto riguarda la logistica e il programma, la direzione gara, la segreteria, il centro classifiche e la sala dei commissari sportivi saranno all’Hotel Bixio di Lido di Camaiore; il centro accrediti sarà a Massarosa, così come anche il parco assistenza, che troverà spazio in via del Brentino.

Infine, i riordini si terranno alla Conad di Massarosa. Anche Viareggio avrà la sua “sfilata”, in occasione dei controlli a timbro organizzati in piazza Maria Luisa. Pescaglia, invece, sarà interessata dal passaggio di una delle prove speciali.

Sabato 12 consegna dei documenti e dei materiali necessari per la competizione e shakedown, dalle 13.45 alle 16.45. Domenica 13 febbraio si corre a partire dalle 8 con partenza e arrivo in piazza Provenzali a Massarosa: oltre 50 km di prove speciali, tra Loppeglia, Stiava e Orbicciano . Il rientro della prima macchina è previsto, sempre a Massarosa, intorno alle 18.42, con la pubblicazione della classifica alle 20 dalla direzione di gara.