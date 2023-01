PRESENTATO CON SUCCESSO AL MEDICEO IL LIBRO IL GRIDO DEL FALCO DI GIUSEPPE VEZZONI

Sabato scorso, presso la Sala Cosimo I del Palazzo Mediceo di Seravezza, la presentazione del libro Il grido del falco di Giuseppe Vezzoni ha incontrato una nutrita partecipazione del pubblico ma anche un giudizio molto favorevole espresso dai relatori, il prof. Francesco Battistini, ex presidente del Cai della sezione di Pietrasanta, e dal Dott. Costantino Paolicchi, scrittore, storico, profondo conoscitore dell’Arte e degli eventi promozionali, autore di diverse pubblicazioni. Il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, poco prima e senza aver letto il libro, nel suo saluto ha voluto precisare che per la richiesta dell’utilizzo della prestigiosa Sala Cosimo I avanzata da Giuseppe Vezzoni non c’era stata alcune necessità di valutare il libro poiché l’autore era una certezza. Gli interventi dei relatori hanno confermato il giudizio a scatola chiusa del sindaco di Seravezza. Attraverso fonti di comparazione, la scrittura dell’autodidatta Giuseppe Vezzoni è stata assimilata a quelle di altri scrittori versiliesi autodidatti, come Pea, Giannini, Tarabella e Viani, autori che hanno magnificato letterariamente la terra della Versilia del mare e della montagna con pagine di grande trasporto emozionale ed evocativo. Il romanzo breve Il grido del Falco ha tutte le carte i regola per entrare a far parte delle pagine più accreditate che sono state scritte per risaltare il paesaggio e gli usi e i costumi dell’Alta Versilia ma anche uno dei borghi più suggestivi: Pruno di Stazzema.

Giuseppe Vezzoni, addì 19.1.2023

(Un sunto tratto dalla presentazione)