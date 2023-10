Presentata l’edizione 2024 della Mille Miglia

È stata presentata ieri (20 ottobre) l’edizione 2024 della 1000 Miglia, la più importante fra le manifestazioni dell’automobilismo storico italiano, che si svolgerà fra l’11 e il 15 maggio prossimi con oltre 400 partecipanti attraverso sette regioni italiane, le città, i paesaggi e le strade più evocative del bel Paese. Lucca sarà protagonista con un doppio appuntamento: nella serata di mercoledì 12 giugno con il “Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024” e il giorno successivo – giovedì 13 giugno – con il passaggio degli equipaggi nella terza giornata di gara che vedrà la manifestazione arrivare fino a Roma.

“Abbiamo lavorato molto per rendere possibile questo appuntamento così rappresentativo del fascino automobilistico e dell’epopea dei motori che caratterizza la storia del nostro Paese – afferma l’assessore al turismo Remo Santini – Lucca e il suo territorio sono i luoghi dove è stato messo a punto il primo prototipo di motore a scoppio ma anche dove un vero pioniere dell’automobilismo – Giacomo Puccini collezionava e guidava le prime automobili di lusso”.

“Avere a Lucca la 1000 Miglia è un risultato che ci onora e porta la città di nuovo sul grande palcoscenico dello sport nazionale nell’anno del centenario pucciniano – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – l’amministrazione è impegnata per la valorizzazione della tradizione motoristica della città e per incentivare la presenza di eventi di qualità come questo che sono apprezzati dai cittadini e contribuiscono alla diffusione dell’immagine della città e alla qualità del nostro turismo”.