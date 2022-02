Presentata la Destination Management Company (DMC)dell’Ambito Piana di Lucca per la valorizzazione e la promo-commercializzazione del territorio

Presenza nelle principali fiere del settore con pacchetti e prodotti turistici che possano essere facilmente promossi e acquistati dagli operatori italiani e stranieri all’insegna della scoperta dei territori e della valorizzazione delle destinazioni secondo i più aggiornati valori che muovono i viaggiatori: la singolarità dei luoghi, la valorizzazione dell’esperienza personale. Fattori capaci di moltiplicare il successo di un’offerta turistica originale basata su una forte interazione fra tutti gli attori presenti sul territorio.

È questa in sostanza il programma della nuova Destination Management Company per la valorizzazione, promo-commercializzazione e destination marketing del territorio che è stato presentato ieri (16 febbraio) agli assessori Stefano Ragghianti (Lucca), Alessio Minicozzi (Altopascio), Lucia Micheli (Capannori) e Eleonora Lamandini (Porcari), al consigliere delegato Fulvio Donatini (Montecarlo) e ai rappresentanti tecnici dell’Ambito turistico Piana di Lucca composto dai comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo Porcari e Villa Basilica. Un percorso che si svilupperà nel tempo ma che darà i primi frutti già nella prossima stagione turistica.

“Si tratta di un progetto ambizioso che completa il percorso che abbiamo intrapreso in questi anni all’insegna della rete fra capoluogo e territori della Piana di Lucca per la promozione turistica – afferma l’assessore al turismo Stefano Ragghianti – perché come ben sappiamo, la forza della nostra offerta turistica risiede nella capacità di rendere visibile e facilmente accessibile per i potenziali visitatori un’offerta articolata sulle ricchezze, sulle attrazioni e sulle strutture ricettive di tutti i comuni che fanno parte dell’Ambito turistico: solo così possiamo incidere sui flussi del futuro andando a incentivare l’acquisto di pacchetti elaborati in collaborazione con gli operatori che aumentino un turismo più lento, più consapevole e motivato, rispetto al turismo mordi e fuggi che poco lascia alla qualità e al territorio”.

Il progetto presentato dalla società Expirit, in collaborazione con l’Università di Pisa e la Fondazione Campus Lucca, abbraccia tutti gli aspetti necessari all’elaborazione di un’azione concertata del territorio con fasi di approfondimento e conoscenza degli operatori, formazione, conoscenza del profilo dei turisti che frequentano il territorio e delle sue risorse. Sulla base di questi dati verrà costruito un coordinamento di gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica stringente, con un unico sistema di rilevazione e banca dati comune. Sarà analizzata in modo approfondito la destinazione Piana di Lucca, con analisi dell’evoluzione della domanda e dell’offerta, posizionamento sul mercato, analisi della percezione e profilazione dei visitatori, monitoraggio qualitativo dei servizi offerti e della reputazione mediatica.

Le azioni poi passeranno sul fronte pratico con incontri e workshop organizzati nei singoli comuni della Piana finalizzati alla costruzione dell’offerta turistica incentivando l’integrazione fra operatori e portatori di interesse. Ci saranno inoltre sessioni di formazione digitale dedicate alla progettazione, alla comunicazione e vendita di esperienze turistiche di successo. Il supporto agli operatori riguarderà anche la progettazione di pacchetti turistici tematici e originali.

Sulla base di quanto realizzato le azioni finali riguarderanno la promozione, la digitalizzazione e commercializzazione dell’offerta della destinazione con il supporto informatico di applicativi dedicati che permettano l’interazione con utenti, operatori della ricettività, tour operator e altri intermediari. L’attività commerciale, sulla base dei pacchetti turistici e materiali promozionali tradizionali o elettronici, potrà svilupparsi ed essere presente con una nuova offerta complessiva nelle principali fiere nazionali e internazionali del turismo prima fra cui dal 10 al 12 aprile alla Borsa Italiana del Turismo di Milano.