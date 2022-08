Massarosa – Premio Letterario Massarosa entra nel vivo con la proclamazione della Cinquina Finalista, le cinque opere che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2022, svelate in una cerimonia ufficiale nella location del Podere Lovolio

75 anni di storia ed un presente in forte crescita per il PLM con il numero delle opere in concorso raddoppiato, la presenza ai più importanti eventi culturali nazionali ed un forte radicamento sul territorio, evidente nel numero di richieste di partecipazione alla giuria popolare arrivate quest’anno alla segreteria del premio. Saranno proprio i lettori durante la cerimonia finale in autunno a decretare il vincitore assoluto scegliendo tra i cinque selezionati dalla giuria tecnica.

Ecco dunque le opere in finale al PLM 2022: “L’estate che resta” (Guanda) di Giulia Baldelli, “Dasvidania” (Marsilio) di Nikolai Prestia, “Nonostante tutte” (Einaudi) di Filippo Maria Battaglia, “Sarà solo la fine del mondo” (Marsilio) di Liv Ferracchiati, “Oceanides” (Il Saggiatore) di Riccardo Capoferro.

fonte noitv