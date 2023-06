Presentata la 24esima edizione del Solstizio d’estate a Cardoso, Pruno e Volegno

Presentata la 24esima edizione del Solstizio d’estate a Cardoso, Pruno e Volegno

Il tema è incentrato sulla BELLEZZA

L’assessore alla Cultura Serena Vincenti: “La bellezza è la promozione del nostro territorio ed il suo futuro”

Il presidente de I Raggi di Belen: “Un festival che vuole promuovere una nuova idea di futuro”

Presentata questa mattina al Palazzo Mediceo di Seravezza la 24esima edizione del Solstizio d’estate a Pruno, Cardoso e Volegno di Stazzema dal titolo BELLEZZA. UNA VIA PER LA FELICITA’ che si svolgerà dal 16 al 25 giugno 2022 a Cardoso, Pruno e Volegno di Stazzema. Il Festival mantiene il suo spirito di spazio di riflessione e ripartenza per i territori montani, lo stesso che animò gli organizzatori alle origini quando il Solstizio nacque per risorgere dopo il disastro dell’alluvione del 19 giugno 1996. Il Solstizio è la rassegna culturale più importante e longeva dell’Alta Versilia.

Il tema scelto è LA BELLEZZA, come una sorta di auspicio che da questa si possa partire per non essere sommersi dalle paure e brutture del mondo in tempi bui in cui tornano a tuonare le armi, in cui i cambiamenti climatici spazzano i nostri territori. Tempi in cui sempre di più c’è l’incubo del male peggiore che può accadere possa concretizzarsi, ovvero lo spopolamento della montagna che significherebbe anche sempre più dissesto del territorio. Si può resistere a tutto questo, lo si può fare partendo da una cosa che a questo territorio non manca la Bellezza appunto come presupposto di una resistenza arcigna alle logiche del mercato, dei numeri, di un modello di sviluppo che penalizza la montagna dietro logiche del profitto che chi abita qua respinge. La Bellezza non è un concetto astratto, ma un qualcosa che può migliorare la nostra vita: le montagne, i boschi, le cascate, ma anche scale, tette e campanili dei borghi di Stazzema sono un qualcosa di tangibile, di concreto. Per questo vale la pena pensare un modello di vita differente che faccia riscoprire un senso di comunità che può essere resistenza comune e difesa della montagna. La bellezza come scelta politica, un modo di cercare una via diversa alla felicità.

Il programma delle manifestazioni del Solstizio d’estate 2023 avrà come filo conduttore la presentazione di libri, ma anche tanti incontri e dibattiti su temi importanti come quello sui boschi italiani alla presenza del professor Agnoletti, quello sulla bellezza che muta con le istituzioni Parco Alpi Apuane e Consorzio di Bonifica, ma anche sul dissesto idrogeologico con il Meteorologo Ignorante e Piovontroton per riflettere e sorridere. Ed ancora libri, proiezioni, presentazione di studi, Il tutto coniugato con spettacoli di intrattenimento. In calendario, inoltre, escursioni, degustazioni, concerti di musica, momenti dedicati ai bambini nelle diverse piazze ed aie di Pruno e Volegno, laboratori per bambini sul tema della pace.

Ci sarà un evento fuori cartellone l’11 giugno con la manifestazione Melodiesentieri organizzata dalla Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia ed il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, un trekking musicale che unirà Farnocchia a Sant’Anna. A chiusura un evento del Gruppo Astronomico Versiliese a Stazzema il giorno 27 giugno.

L’associazione i Raggi di Belen con il festival del Solstizio d’Estate vuole farsi promotrice di Bellezza.

“Noi crediamo, come diceva Peppino Impastato”, commenta il presidente dell’Associaizone I raggi di Belen,. Andrea Guidi, “che “bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”; per questo l’edizione del festival sarà ancora più ricca di conferenze, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e concerti, il tutto immerso nella cornice idilliaca dei nostri borghi. I nostri obiettivi sono vari, tra i quali far conoscere le bellezze dei nostri luoghi e di favorire chi ha deciso di intraprendere un’attività commerciale in Alta Versilia, volendo creare una rete di economia circolare tra le stesse imprese; mettere alla portata di tutti, gratuitamente, la cultura; rendere i sentieri accessibili a tutti, grazie alle carrozzelle da fuoristrada (Joëlette) di cui disponiamo e che mettiamo a disposizione; migliorare i nostri borghi e sentieri tramite interventi di recupero favoriti proprio grazie al Solstizio d’Estate. Con il nostro festival del Solstizio d’Estate noi vogliamo essere promotori di tutto ciò che è bellezza, soprattutto tramite questa edizione che vuole mostrare come la bellezza possa essere una via per la felicità”.

“Non sappiamo se la Bellezza salverà il mondo”, commenta l’assessore alla cultura del Comune di Stazzema Serena Vincenti, ‘certo è che è quello che abbiamo per pensare uno sviluppo diverso del territorio. Per scegliere dove abitare non dobbiamo sottovalutare il valore dell’ambiente che ci circonda, che ci riempie l’anima e ci può far vivere meglio. Come amministratori dobbiamo fare in modo che arrivino ovunque i servizi, avvicinarli ai cittadini, difenderli quando sono in pericolo, perché la bellezza non può andare da sé: la bellezza deve essere cura del territorio e anche impegno per salvaguardarne le caratteristiche. Di bellezza ne abbiamo tanta e deve essere ragione per rimanere qua, come sentinelle dei territori, costruendo modelli di sviluppo che creino occasioni ed opportunità che possano nascere in questi luoghi. La bellezza non si vende e non si compra e noi abbiamo la fortuna di averne molta e dobbiamo farne l’occasione per difendere i nostri borghi”.

Stazzema, 3 giugno 2023