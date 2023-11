Preoccupazione di Anelli e Ballini per la chiusura di via delle Cartiere

Preoccupazione di Anelli e Ballini per la chiusura di via delle Cartiere

VILLA BASILICA, 21 novembre 2023 – Il sindaco e il vicesindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli e Giordano Ballini, esprimono viva preoccupazione per la scelta, da parte dell’amministrazione comunale di Pescia, di chiudere via delle Cartiere.

“Comprendiamo la necessità di effettuare i lavori di manutenzione – spiegano – ma è necessario anche capire le necessità e le esigenze dei cittadini di Villa Basilica e delle tante aziende che insistono sul nostro territorio. Via delle Cartiere è l’unica strada percorribile per raggiungere la zona industriale, ogni giorno camion anche esteri passano da qui per raggiungere le nostre cartiere. Chiudere l’accesso significa impedire a un intero distretto di lavorare. Rinnoviamo la nostra disponibilità a trovare una soluzione comune che possa essere soddisfacente per tutti