Preoccupa ancora la discarica sulla sponda del Serchio

La piena delle scorse settimane ha spazzato via le opere di contenimento piazzate in fase di emergenza a Mologno e ha iniziato a far riaffiorare la discarica di rifiuti platici scoperta un anno fa.

Erano i primi giorni di marzo 2020, proprio a ridosso del lockdown, quando, a seguito di una piena del Fiume Serchio emerse una discarica interrata a Mologno, sul territorio del comune di Barga. Una discarica presumibilmente risalente agli anni ’70. Fu fatta una prima messa in sicurezza dell’area in attesa delle procedure per arrivare alla bonifica. Nel frattempo, le piene del Serchio di questi mesi hanno eroso completamente l’area della discarica peggiorando la situazione da inquinamento di plastica e detriti. Botta e risposta fra il gruppo di minoranza Progetto Comune da marzo denuncia la situazione di inquinamento dell’area, e la giunta Campani.