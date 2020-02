Prenotazione Cup, servizio sospeso su tutto il territorio da sabato alle 13.30 fino a lunedì PISA, 21 febbraio 2020 – Domani, sabato 22 febbraio a partire dalle 13.30 e per tutta la giornata di domenica 23 febbraio, la procedura di prenotazione di esami e visite sanitarie Cup 2.0 sarà sospesa per interventi di aggiornamento e manutenzione su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Non sarà quindi possibile prenotare nei punti di erogazione del servizio aperti nel weekend come farmacie o altre eventuali postazioni convenzionate. Il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedì 24 febbraio. Ci scusiamo per eventuali disagi si dovessero manifestare.