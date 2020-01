Prendono il via domani (sabato 25 gennaio) le gare valide per la 14° edizione del Trofeo Città di Massarosa.

14° Trofeo Città di Massarosa – 25/26 gennaio



Prendono il via domani (sabato 25 gennaio) le gare valide per la 14° edizione del Trofeo Città di Massarosa.

La grande rassegna sportiva, patrocinata dal Comune di Massarosa ed organizzata dall’Asd Massarosa Nuoto con la collaborazione di Aquatica, società che ha in gestione l’impianto di Massarosa, coinvolgerà la piscina comunale Giovanni Frati per le giornate di sabato e di domenica, per delle gare che vedranno partecipare numerose società per le categorie esordienti, ragazzi, juniores, cadetti e seniores.

“Ieri siamo andati a portare il saluto dell’amministrazione alla produzione del film Security che veniva girato proprio nel nostro impianto, domani daremo il via ad una importante gara di nuoto. Sulla piscina – commenta il sindaco Alberto Coluccini – abbiamo già investito molto, ripristinando i pannelli fotovoltaici sul tetto: un lavoro che abbiamo fatto utilizzando fondi extracomunali. Siamo sicuri che lo sport e il nostro impianto di nuoto possa dare grandi soddisfazioni e possa essere catalizzatore di eventi capaci di richiamare presenze sul nostro territorio”.

Le premiazioni sono in programma per la giornata di domenica attorno alle ore 17. Per permettere lo svolgimento delle gare la piscina rimarrà chiusa agli utenti dalle 13.30 di sabato 25 gennaio e per l’intera giornata di domenica 26 gennaio. Lunedì 27 gennaio la piscina verrà aperta a partire dalle 10 del mattino.