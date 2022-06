PRENDONO FUOCO DUE AUTOVETTURE SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa notte alle 3.30 in località Chiusi in via dei Tulipani, per incendio di 2 autovetture. I veicoli, a causa dell’incendio, si sono sfrenati e fermandosi sulla provinciale adiacente. Nessuna persona coinvolta. Sul posto anche Carabinieri di chiusi.