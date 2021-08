Prende in pieno l’auto dei carabinieri ferma per i rilievi di un incidente

LUCCA – Un incidente non da poco che ha coinvolto un’auto dei carabinieri ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per le persone. E’ accaduto domenica notte a Ponte San Pietro, dove i militari erano stati chiamati ad intervenire per un’auto finita fuori strada.

E’ accaduto domenica notte a Ponte San Pietro, dove i militari erano stati chiamati ad intervenire per un’auto finita fuori strada: una Bmw proveniente da San Macario condotta da un anziano di 86 anni che, forse per un colpo di sonno, era finita con la fiancata contro il muretto di cinta dall’altra parte della careggiata, pochi metri prima dell’imboccatura del ponte. Un’incidente assolutamente non grave.

I militari, arrivati da Lucca, fermato l’auto a pochi metri di distanza per verificare la situazione quando all’improvviso, sempre da Lucca è arrivata un’auto condotta da una donna lucchese di 67 anni. L’automobilista evidentemente non si è accorta della situazione (sull’asfalto sembra che non ci siano segni di frenata) ed ha tamponato l’auto dei carabinieri. Un impatto violento, tanto che l’auto dei militari è stata sbalzata diversi metri più avanti ed ha sfiorato senza urtarla un’altra automobile che stava arrivando dalla direzione opposta, condotta da un 34enne pisano. Fortunatamente né il militare che si trovava all’interno della vettura (l’altro era sceso) né la la donna al volante dell’altra auto hanno riportato gravi ferite. Entrambi, insieme anche all’anziano della Bmw, sono stati comunque condotti al Pronto Soccorso per accertamenti.

L’auto dei carabinieri ha riportato danni ingenti. I rilievi dell’incidente sono stati condotti dalla Polizia di Stato.

fontenoitv