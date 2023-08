Prende il via il 1 settembre a Lucca una delle più importanti manifestazioni italiane del verde, ambienta nel parco delle Mura urbane

Murabilia 2023

Celebra i tesori nascosti della Natura con il tema “Underground”

200 vivaisti ed espositori italiani e stranieri, 9 mostre e installazioni, oltre 40 appuntamenti con giardinieri, esploratori, libri, laboratori e visite guidate.

Tanti appuntamenti per i più giovani con lo Young Gardening

Anche Undici e il misterioso mondo del sottosopra

Mura di Lucca – 1, 2 e 3 Settembre 2023

Lucca 31 agosto 2023 – “Underground – Sottosuolo vegetale” è il tema centrale di Murabilia 2023 una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia, realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) e il Comune di Lucca, ambientata nel parco delle Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà) al via da domani 1 settembre (apertura ore 10, cerimonia di inaugurazione ore 12), e proseguirà il 2 e 3 settembre 2023. Come ogni anno, con il biglietto di Murabilia si ha accesso anche al magnifico Orto Botanico della città: uno dei giardini botanici più antichi d’Italia e che conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali.

9 mostre, 40 appuntamenti e 200 espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania in particolare) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate per dare nuovo colore a giardino e balconi, quando l’estate si appresta a sfumare.

L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. “Underground – Sottosuolo vegetale” è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi; dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce sulla nostra tavola. Una suggestione che sarà sviluppata anche nei numerosi incontri culturali e nell’allestimento degli ospiti speciali, Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park. “Seguire le radici” è infatti il titolo della meravigliosa installazione verde creata sul baluardo San Regolo: le radici diventano una forma di affascinante racconto per svelare nuove potenzialità decorative, mescolandosi con bromeliacee e felci, richiamano la giungla tropicale, dove più intenso è il rinnovarsi del ciclo della sostanza organica.

Young Gardening – Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening e con uno spazio dedicato sul baluardo San Regolo.

L’attenzione riservata alle nuove generazioni si esprime con uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini per avvicinarli alla tutela e al rispetto della natura, con un’attenzione particolare a ciò che resta invisibile a un primo sguardo: il sottosuolo. Tantissime attività laboratoriali, creative e giocose, realizzate in collaborazione con le realtà del territorio. I visitatori potranno anche incontrare ospiti inaspettati e fare esperienze inconsuete: due fratelli, leggendari idraulici, in tuta blu e baffoni, accoglieranno i nostri visitatori tutti i pomeriggi. Tutti i giorni Fanta Universe ci porterà “Il Sottosopra e i suoi enigmi” (Sotteraneo Orto Botanico) per affrontare insieme ai protagonista della serie tv a cui si ispira “Undici” e Robin a risolvere tutti i misteri di questo strano mondo nel “Sottosopra di Murabilia!”

Speciali attività creative preparate dalla sapienti mani di Terra di Tutti, Artebambini, Hill’s Valley Heart e Food Family Hub, mentre Toscana Miele e Michele Ratti sveleranno i segreti delle creature più piccole e utili: le api (1 e 3 settembre ore 15) e gli insetti rari e misteriosi, oltre alla enorme tarantola Kitty che si lascia accarezzare.

Infine, come gli anni scorsi i grandi co-protagonisti di Murabillia saranno gli amici a quattro e più zampe. Sotto la bandiera del progetto europeo In-Habit, gli imperdibili appuntamenti con City Pets, il gioco di carte dedicato agli amanti dei cani (1 e 2 settembre ore 11 allo spazio Young Gardening baluardo San Regolo). Sul sito il programma di tutti gli appuntamenti Young .

Gli appuntamenti del 1 settembre



Ore 10 Apertura al pubblico di Murabilia 2023.

Ore 11/13 Radici e dintorni con Marina Gandolfo, Piergiorgio Tambellini e Massimiliano Demi, a cura dall’Ordine degli Agronomi e Forestali di Pisa Lucca e Massa Carrara – spazio incontri baluardo San Regolo.Ore 12 Inaugurazione di Murabilia 2023 alla presenza delle autorità – spazio incontri del baluardo San Regolo.

Ore 15 Un viaggio nel mico-mondo dei funghi con Antonio di Giovanni – spazio incontri del baluardo San Regolo.

Ore 15 Visita guidata all’Orto botanico di Lucca – ritrovo ingresso sotterraneo San Regolo.

Ore 16 Antiche varietà di fruttiferi in Toscana con Agostino Stefani – spazio incontri del baluardo San Regolo.

Ore 16/19 Incontri sul giardino storico: il progetto e l’intervento nell’ambito del PNRR, con Giorgio Galletti e Gianfranco Franchi – seminario in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca valevole per i corsi di aggiornamento degli iscritti all’ordine – Auditorium di San Micheletto – via San Micheletto 3.

Ore 17,30 Consegna premio VerdeMente – spazio incontri del baluardo San Regolo.

Ore 18 – Consegna Premio Noaro – presso lo stand premiato.

Ore 18 – Premiazioni e segnalazioni delle giurie di Murabilia – presso gli stand premiati.

Spazio Young Gardening (baluardo San Regolo)

Ore 11/12 City Pets: il nuovo gioco di carte dedicato allo speciale rapporto che accomuna le persone e gli animaletti che popolano le nostre case a cura di In-Habit

ore 15/16 Il Regno delle Api: laboratorio didattico a cura di Toscana Miele

ore 16/18 Carta – laboratorio creativo come rappresentare la natura in modo divertente a cura di Terra di Tutti

Orario: venerdì 1 settembre (10/19) – sabato 2 e domenica 3 settembre (9,30 /19).

Info: www.murabilia.com

Facebook: Murabilia Lucca

Instagram: MurabiliaLucca