prende fuoco una catasta di gomme sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno poco prima delle 23 in via Firenze a Livorno a seguito di un incendio di un agglomerato di pneumatici nei pressi di un centro revisioni officina, dove le fiamme hanno coinvolto la catasta di gomme e danneggiato un autoarticolato in sosta.

Estinto rapidamente l’incendio dal personale VF che ne ha evitato l’estendersi al mezzo pesante. Cause in corso di accertamento