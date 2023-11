PRENDE FUOCO UNA AUTORIMESSA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme con l’ausilio di una squadra della sede Centrale, sono intervenuti in località Cintolese per l’incendio di una autorimessa a servizio di una privata abitazione.

Le fiamme si sono scaturite in modo violento distruggendo tutto ciò che si trovava dentro il locale nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita a causa dell’incendio.