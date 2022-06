PRENDE FUOCO UN TETTO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO..

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in via Nottolini a S. Concordio nel comune Lucca, per un incendio tetto di una civile abitazione.

Sul posto hanno operato 7 unità e 2 automezzi di cui un’autoscala.

Non si segnalano danni a persone.