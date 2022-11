PRENDE FUOCO UN TETTO – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo con i distaccamenti di Sansepolcro di Bibbiena e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 2.00 nel comune di Caprese Michelangelo In via Fontina, per l’incendio di un tetto ventilato di una civile abitazione composta da due appartamenti.

Non ci sono persone coinvolte.

Intervento ancora in corso…