PRENDE FUOCO UN RIPETITORE TELEFONICO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in loc. San Vito, per un incendio che ha coinvolto un ripetitore telefonico.

Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e i tecnici della compagnia telefonica interessata.

Non si segnalano persone coinvolte.