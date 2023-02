prende fuoco un furgone sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 12.50 nel comune di Montespertoli sulla SP 4, per un incendio che ha coinvolto un furgone.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due automezzi e 7 unità, hanno hanno effettuato lo spegnimento del veicolo e della vegetazione a margine della carreggiata.

La viabilità è stata interrotta per l’incendio e per lo sversamento di liquidi del motore. La carreggiata sarà riaperta dopo la messa in sicurezza effettuata da una ditta specializzata.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.

Non ci sono persone coinvolte.