prende fuoco un container pieno di carta sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, supportati da un autobotte del Distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti quest’oggi alle ore 13:00 circa, in via Caravaggio nel comune di Pescia per un incendio all’interno di una azienda

Ad andare a Fuoco del materiale cartaceo raccolto all’interno di un container. Non si registrano danni a persone. Le operazioni di spegnimento e Bonifica dell’area interessata dall’incendio sono ancora in corso.