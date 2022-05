PRENDE FUOCO UN COMPATTATORE –

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano con il supporto del comando di Prato, sono intervenuti intorno alle ore 21,30 a Campi Bisenzio, Via della Gallinella, per l’incendio di un compattatore. L’intervento si è concluso intorno alle ore 00,30 e non si segnalano persone coinvolte.