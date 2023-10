PRENDE FUOCO UN CAMPER SULLA PESCIATINA

Capannori (LU) Loc. Lappato – Alle ore 03:43 Una squadra di Vigili del Fuoco con camion APS e supportata dall’autobotte è intervenuta in via Pesciatina n° 797 per l’incendio di un camper le cui fiamme hanno coinvolto anche due moto, una moto d’acqua e gli infissi di uno stabile adiacente. Una persona è stata trasportata al San Luca per accertamenti sanitari.

Sul posto anche i carabinieri.

Intervento concluso alle ore 05:30.