PRENDE FUOCO UN CAMION PARCHEGGIATO NEL PIAZZALE DI UNA DITTA DI AUTOTRASPORTI

ALTOPASCIO – I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti intorno alle 14:50 nel Comune di Altopascio (LU) Via Sandro Pertini, per l’incendio di un camion posteggiato nel piazzale interno di un’azienda locale di autotrasporti e stoccaggio di materiale di vario genere.

L’intervento della squadra VF ha evitato che le fiamme potessero coinvolgere l’intero capannone, che è stato interessato parzialmente nella parte esterna, e degli altri automezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Le cause dell’incendio sono da accertare.

Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri.

Non si registrano danni a persone.