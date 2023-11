prende fuoco un appartamento sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara stanno intervenendo dalle ore 9.15 circa di questa mattina a Carrara, Via Pucciarelli, per un incendio appartamento.

L’incendio è stato estinto dal personale VF e 10 persone sono state evacuate dalla palazzina, alcune con l’ausilio dell’autoscala, altre utilizzando le scale.

4 i feriti presi in carico dai sanitari del 118, 1 ustionato e 3 che hanno inalato i fumi della combustione dell’incendio.

5 appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni subiti.

Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento