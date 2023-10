PRENDE FUOCO UN APPARTAMENTO – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e della sede centrale, sono intervenuti alle ore 2.30 nel comune di Firenze in Via del Medardo Rosso, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento situato al secondo piano di un condominio.

I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e evacuato 3 persone dai piani superiori per la presenza dei fumi della combustione, affidate poi al personale sanitario per I controlli del caso.