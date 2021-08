Prende forma la piazza coperta a San Concordio

LUCCA – Eccola la struttura della nuova piazza coperta a San Concordio. Gli operai hanno innalzato i primi sostegni verticali e orizzontali. Successivamente sarà posta la copertura mentre ai lati il portico rimarrà aperto. Questo è invece è una parte dell’edificio che, una volta terminato il portico, rimarrà sotto la copertura e che dovrebbe ospitare attività dedicate al quartiere.

E questo è il rendering di come sarà l’intera struttura una volta terminata.

La piazza coperta com’è noto è contestata dal comitato cittadino di San Concordio, che ha sollevato dubbi sulla sua effettiva utilità ma anche sulle dimensioni della struttura. In effetti adesso è chiaro che il portico sarà l’edificio più alto di tutta la zona. E alcuni residenti, non proprio contenti di questa realizzazione, si chiedono se davvero non si potevano impiegare in altro modo gli oltre 3 milioni di euro del progetto.

A loro risponde così il presidente della commissione urbanistica Gianni Giannini

L’amministrazione comunale puntualizza anche che si tratta del recupero di un luogo abbandonato, che altrimenti sarebbe andato incontro ad un degrado sempre maggiore, e che invece diventerà uno spazio pubblico a disposizione dei residenti. La struttura è alta, è vero, ma rimarrà aperta sui lati e quindi non sarà impattante come si può pensare.

Il programma prevede il completamento dei lavori entro la primavera del prossimo anno.

fontenoit