PREMIO NARDINI Forte dei Marmi: La consegna alla giovane allevatrice Carolina Leonardi domenica 18 luglio

PREMIO NARDINI: LA 10^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA CONTRADA “IL PONTE” CON IL PATROCINIO E IL SUPPORTO DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI, VEDRÀ PREMIATA CAROLINA LEONARDI, GIOVANE ALLEVATRICE VERSILIESE. LA CONSEGNA AVVERRÀ DOMENICA 18 LUGLIO, ALLE ORE 12.30, PRESSO LA PIAZZA “FRATELLI MECCHERI”.

Sarà Carolina Leonardi ad aggiudicarsi la decima edizione del “Premio Nardini”, organizzato dalla contrada “Il Ponte” con il patrocinio e il supporto del Comune di Forte dei Marmi, volto a promuovere il territorio, in memoria dell’ex presidente delle Alpi Apuane Giuseppe Nardini, scomparso nel 2012, ricordato per la sua sensibilità nei confronti della tutela ambientale.

Carolina Leonardi, laureata in Scienze agricole all’Università di Pisa, è oggi tra le più giovani allevatrici d’Italia, tanto da attirare l’attenzione di grandi testate giornalistiche quali “Repubblica” e “Vanity Fair”. La dedizione e l’amore con cui si dedica alla cura degli animali e del loro habitat, ha fatto si che Carolina risultasse la persona più adatta a ricevere il Premio Nardini, rappresentando quei valori che sempre hanno contraddistinto “Beppe”.

Per l’occasione il Comune di Forte dei Marmi donerà la Bandiera Blu al Comune di Stazzema, che ospiterà l’evento: un atto simbolico che testimonia il profondo amore che Giuseppe Nardini nutriva per tutto il territorio. Per questa edizione infatti la scelta è ricaduta su Sant’Anna di Stazzema, località all’interno del Parco Alpi Apuane, dove alle 10.15 la famiglia Nardini, unitamente all’Amministrazione, consegnerà il prestigioso riconoscimento al Sindaco di Stazzema. Presenti alla consegna saranno le autorità del Parco Alpi Apuane, l’Assessore all’Ecologia e Ambiente Enrico Ghiselli e la Consigliera delegata alla Partecipazione e all’Associazionismo Sabrina Nardini.

Per l’evento, che prevede anche attività sportive, sono stati individuati tre percorsi: uno per le mountain bike, uno per le bici da strade e uno per il trekking, che gli iscritti affronteranno nel corso della mattinata.

La partenza è fissata per domenica 18 luglio, alle ore 7.00, presso piazza Fratelli Meccheri; da qui partirà la pedalata per raggiungere Sant’Anna di Stazzema, mentre gli altri partecipanti avranno la possibilità di essere accompagnati a Gallena, per intraprendere il percorso trekking con il supporto del C.A.I Forte dei Marmi, o direttamente al luogo di consegna della Bandiera Blu.

La premiazione avverrà poi in Vaiana, nella piazza Fratelli Meccheri, alle ore 12.30, e sarà seguita da un pranzo organizzato dalla Contrada “Il Ponte”, in cui si potranno assaporare i prodotti e i piatti tipici della tradizione fortemarmina.