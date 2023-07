PREMIO NARDINI 2023 A GIANLUCA GIANNELLI RESPONSABILE DEL CENTRO DIDATTICO WWF DI RONCHI.

Quest’anno la 12esima Edizione del Premio Nardini, simbolo di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente, con la quale si ricorda il compianto Giuseppe Nardini, Presidente del Parco delle Apuane si terrà domani domenica 16 luglio 2023 nella storica fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana. La Contrada il Ponte, con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, il Parco delle Alpi Apuane, il patrocinio della Provincia di Lucca unitamente ad altri partner e amici di “Beppe” Nardini, ha assegnato il Premio Nardini 2023 a GIANLUCA GIANNELLI, guardia giurata WWF e responsabile del centro didattico di Ronchi (MS), che con il suo operato si avvicina agli ideali di Giuseppe, distinguendosi per l’impegno dedicato alla salvaguardia della natura e nella promozione del territorio e dell’eco-sostenibilità. .

L’organizzazione del Premio Nardini prevede ogni anno, come sede per la cerimonia e per la partenza di escursioni di trekking e in mountain bike, una località diversa delle Alpi Apuane in modo da far conoscere nuovi angoli di quel territorio, compreso tra il mare e le Alpi Apuane, che Giuseppe amava molto e per la cui natura e paesaggio nutriva un forte sentimento di amore e rispetto, promuovendo un turismo educato e sostenibile. L’unione tra mare e monti è sancita anche dalla consegna al comune di Castelnuovo Garfagnana della Bandiera Blu ricevuta anche quest’anno dal Comune di Forte dei Marmi a cui seguirà la tradizionale cerimonia di alzabandiera.