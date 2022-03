Il premio, che nella seconda edizione ha ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati, nasce per “parlare” di donne e raccontare le loro storie. Essere Donna Oggi intende affrontare il mondo nuovo, dove l’educazione paritaria e la visione sfaccettata della sfera femminile possano aiutare le giovani generazioni a trovare la propria strada in qualsiasi campo, dal lavoro alla vita privata, dalla libertà di essere alla realizzazione di sé stesse. La donna quindi raccontata nella forma letteraria, in tutte le varianti e sfumature possibili, dalle donne e dagli uomini nel presente e nel passato in un lungo processo di narrazione di crescita e formazione. Questo vuole essere il Premio Essere Donna Oggi 2022 dedicato alla memoria di Vanessa Simonini, giovane ragazza vittima di femminicidio.