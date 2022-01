Premio Garfagnana in Giallo 2022: il bando

Bando del Garfagnana in Giallo Barga Noir 2022

Quattordicesima edizione del premio letterario dedicato al noir e al giallo

Prospektiva e Tralerighe libri bandiscono la quattordicesima edizione del Premio Letterario “Garfagnana in Giallo Barga Noir 2022”, il più grande festival noir italiano di tutti i tempi, che si terrà a metà luglio 2022 a Barga (Lucca).

La quattordicesima edizione è dedicata ad Andrea G. Pinketts (dopo Giorgio Scerbanenco nel 2021, Agata Christie nel 2020, Ellery Queen nel 2019, Ian Fleming nel 2018, Alfred Hitchcock nel 2017, Truman Capote nel 2016 e Georges Simenon nel 2015).

Le targhe premio saranno realizzate da Milton. A maggio verrà presentato il superospite che segue Marco Malvaldi, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Alice Basso, Matteo Strukul, Claudio Chiaverotti, Marco Vichi, Matteo Bortolotti, Marcello Simoni, Alberto Lori, Vincent Kliesch, Carlo A. Martigli, Giampaolo Simi, Mario Spezi, Loriano Macchiavelli.

In questa edizione è prevista l’assegnazione di sette premi.

A – IL BANDO

Fanno parte del premio 5 sezioni. Le prime due sono riservate alla giuria e non è possibile iscriversi o candidarsi. Le sezioni 3, 4, 5 sono aperte a scrittori e scrittrici di gialli e noir editi e inediti.

1 – Premio Garfagnana in giallo – Selezione Giuria

Una speciale giuria coordinata da Andrea Giannasi e Fabio Mundadori, composta da lettori, giornalisti e scrittori selezionerà la cinquina dei finalisti tra i libri pubblicati in Italia dal 01/12/2018 al 30/06/2022.

Il Premio Garfagnana in giallo è riservato ai soli autori selezionati dalla speciale giuria.

Hanno vinto questo premio nel 2014 Antonio Fusco, nel 2015 Paolo Roversi (Georges Simenon), nel 2016 Piergiorgio Pulixi nel 2017 Barbara Baraldi, nel 2018 Francesca Bertuzzi, nel 2019 Piernicola Silvis e Serena Venditto, nel 2020 Paola Barbato, nel 2021

2 – Premio Lucca Noir (giallo storico)

Una speciale giuria coordinata da Andrea Giannasi e Fabio Mundadori, selezionerà i libri dedicati al giallo storico, assegnando il premio invitando l’autore o l’autrice a presentare l’opera premiata.

3 – Premio Barga Noir (libro edito)

Aperta ai giallisti e scrittori di noir e polizieschi che hanno pubblicato un libro in Italia (la data è libera). Al premio Barga Noir possono partecipare tutti gli autori che abbiano scritto un libro giallo o noir in italiano edito in Italia con ISBN. Per la partecipazione sono richieste due copie di ogni libro e l’iscrizione.

4 – Premio Antologia Criminale (racconti inediti)

Aperto ai racconti inediti gialli e noir a tema e ambientazione libera o ambientazione in lucchesia o terre del Serchio. I racconti migliori saranno pubblicati nell’antologia edita da Tralerighe libri editore. I racconti devono essere spediti in formato doc via email ricordando di indicare nella email: indirizzo, codice fiscale, ricevuta di versamento iscrizione e ben visibili titolo dell’opera e sezione di appartenenza. Gli autori dei racconti che arriveranno in finale concedono al momento dell’iscrizione, il libero uso da parte del premio per l’inserimento nell’antologia edita da Tralerighe libri. La lunghezza massima è stimata in circa 10 cartelle A4. Email per l’invio: garfagnanagiallo@gmail.com

5 – Premio Nero Digitale (ebook)

Racconti o romanzi gialli e noir usciti in versione ebook. I testi inviati al premio Nero Digitale devono essere spediti via mail con una lettera di presentazione dell’opera e dell’autore. Il formato accettato è il solo pdf. Ricordare di indicare nella email: indirizzo, codice fiscale, ricevuta di versamento iscrizione e ben visibili titolo dell’opera e sezione di appartenenza. Email per l’invio: garfagnanagiallo@gmail.com

B – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per le sezioni 3, 4, 5 seguire le seguenti modalità:

I libri per la sezione 3 dovranno essere spediti in due copie a: Garfagnana in Giallo Barga Noir c/o Studio Marchi, via Pisana Trav. I, 18 – 55100 LUCCA corredandole di un foglio con tutte le generalità (email compresa, ricevuta di versamento quota di iscrizione, indirizzo e codice fiscale per la ricevuta). I racconti inediti e gli ebook (sezioni 4 e 5) potranno essere inviati via email a garfagnanagiallo@gmail.com (inserire sempre nota di versamento quota di iscrizione, indirizzo e codice fiscale per la ricevuta).

C – ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è stabilita in euro 25,00 per ogni racconto o libro presentato (sezioni 3, 4, 5) da versare sul conto IBAN IT 13 Z 05034 13701 0000 0000 4568 intestato ad Andrea Giannasi editore specificando nella causale del versamento “Garfagnana in Giallo 2022”, nome e cognome e la sezione di iscrizione. Importante inviare sempre una email a garfagnanagiallo@gmail.com con indirizzo, codice fiscale, titolo dell’opera iscritta e sezione.

Il termine ultimo per l’invio è fissato entro e non oltre il 15 giugno 2022 (per le spedizioni cartacee farà fede il timbro postale). Si può partecipare anche con più opere in differenti sezioni.

I risultati – insindacabili – della giuria verranno comunicati sulle pagine social di Garfagnana in giallo e sul sito http://www.garfagnanaingiallo.it

D – ROMANZI INEDITI

Dall’edizione 2017 è nata anche una sezione dedicato ai libri inediti.

Premio per romanzi inediti di genere giallo, noir o thriller in collaborazione con [ZERO] la nuova collana di Bacchilega editore dedicata alla narrativa Gialla Noir e Thriller.

Regolamento

– Il premio è gratuito e aperto a tutti i cittadini italiani ed europei

– Le opere devono essere scritte in lingua italiana

– I generi ammessi sono: giallo, noir e thriller

– Le opere devono essere inedite, libere da diritti e comunque mai pubblicate con un codice ISBN.

– I testi devono pervenire in formato elettronico all’indirizzo email (non verranno accettati invii cartacei): zero@zeronoir.it

Il solo formato accettato sarà .doc, tutti i testi pervenuti in altri formati (pdf, docx, odt, rtf, etc.) saranno cestinati. L’oggetto della mail dovrà essere: Garfagnana in giallo Barga Noir inediti. Tutte le mail pervenute con oggetto diverso da quello indicato non saranno ammesse al concorso. Il titolo del file del romanzo dovrà essere così composto:

nomeautore_cognomeautore_titolo.doc (esempio: alessandro_manzoni_promessisposi.doc).

Nella prima pagina del testo andranno indicati: Titolo – Nome e cognome autore – Recapito telefonico – Recapito email – Codice fiscale.

Il termine ultimo per l’invio per questa sezione (la 7) è fissato entro e non oltre il 1 maggio 2022.

– Gli elaborati pervenuti NON saranno restituiti.

Una pregiuria selezionerà 3 finalisti ai quali verrà data comunicazione personale, i loro nomi saranno pubblicati sulle pagine social di Garfagnana in giallo, su http://www.garfagnanaingiallo.it,

Il romanzo vincitore sarà pubblicato e consegnato nelle mani dell’autore nel corso della premiazione, alla presenza dei direttori del festival Andrea Giannasi, Fabio Mundadori e l’editore.

E – LE COORDINATE

Cerimonia

Si terrà a metà luglio 2022 a Barga. La giornata dedicata alle presentazioni dei libri finalisti e alla cerimonia di premiazione con la cena con il delitto.

I premi

I vincitori riceveranno premi unici e originali creati da Milton. I migliori finalisti delle sezioni racconti inediti del premio Barga e Garfagnana Noir saranno pubblicati nell’antologia Criminale pubblicata da Tralerighe libri editore nella Collana Nero. Gli autori dei racconti concedono al momento dell’iscrizione, il libero uso da parte del premio per l’inserimento in antologia edita da Tralerighe libri.

Giuria

La giuria della sezione inediti è presieduta da Andrea Giannasi. La giuria dei libri editi è affidata a Fabio Mundadori.

Altro

I giudizi delle giurie sono insindacabili.

I libri presentati saranno utilizzati in bookcrossing, regalati o distribuiti in regalo ai lettori.

I risultati del premio verranno comunicati sul sito http://www.garfagnanaingiallo.it

Per maggiori informazioni potete contattare l’email garfagnanagiallo@gmail.com