Premio Carducci, aperte iscrizioni alla 63edizione del concorso nazionale

63esimo Premio Nazionale di Poesia “G. Carducci”: aperti termini per partecipare. Il premio, promosso dal Comune di Pietrasanta, è riservato agli autori di un’opera edita in lingua italiana, pubblicata dopo il 1° gennaio 2019. Le opere da candidare devono essere inviate, in 6 copie, dalle case editrici o direttamente dagli stessi autori entro il 30 aprile 2020.

La giuria, presieduta da Ilaria Cipriani, e composta da Silvia Bre, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi, selezionerà tre opere finaliste fra quelle inviate, e , tra queste, la vincitrice assoluta. Confermata la cerimonia di premiazione finale in Piazza Duomo, nel centro storico di Pietrasanta, in occasione del giorno della nascita di Giosue Carducci, il 27 luglio, con appendice, il mattino, presso la casa natale del poeta, nel borgo di Valdicastello Carducci. Il bando è consultabile nell’apposita sezione del sito www.premiocarducci.it e si ricorda che la partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Premio Carducci al n. 0584 795278 oppure scrivere a premiocarducci@comune.pietrasanta.lu.it.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts