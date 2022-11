Premiati i vincitori del contest fotografico di “Pietrasanta Medievale”

Alla fine sono state quasi 100, le immaginiinviate all’associazione “Tramonti italiani e dal mondo” per partecipare al contest fotografico, patrocinato dal Comune di Pietrasanta, ispirato alle atmosfere della manifestazione Pietrasanta Medievale che si è svolta in centro storico nel primo fine settimana di ottobre. “Un veicolo di promozione in più – hanno convenuto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore Francesca Bresciani, che in sala del consiglio comunale hanno accolto organizzatori e vincitori del contest – che ha dato ulteriore respiro e visibilità, sui social network, all’evento e a Pietrasanta. Grazie all’associazione “Tramonti italiani e dal mondo”, che anche quest’anno ha stimolato tanti appassionati a raccontare la nostra manifestazione; grazie a tutti i partecipanti e complimenti ai tre primi classificati”.