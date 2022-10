Premiati i bagnini della Versilia: “Ma i ragazzi non amano più questo mestiere”

VIAREGGIO – La Capitaneria di Porto ha premiato i bagnini della Versilia che durante la stagione appena conclusa si sono distinti nelle operazioni di salvataggio. Un riconoscimento voluto dal Comandante Alessandro Russo per valorizzare l’impegno della categoria nel garantire la sicurezza in mare e in spiaggia.

Alla presenza delle amministrazioni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, nella sala dell’Udina in Darsena una cinquantina sono stati gli attestati consegnati, compresi quelli per i più anziani ovvero con più di 15 anni di esperienza. Un mestiere-simbolo in Versilia che però non attira più i ragazzi come fino a pochi anni fa.

Il Comandante Russo si è congratulato con tutti, specie per i salvataggi degli ultimi giorni oltre i limiti della stagione balneare. Resta l’amarezza per la mancanza di un servizio di sorveglianza alla spiaggia libera della Lecciona tra Viareggio e Torre del Lago che si spera di riportare nel 2023.