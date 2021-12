Premiati gli scatti del concorso memorial Pierotti

pietrasanta – Si è chiuso con la premiazione dei vincitori e l’asta benefica degli scatti d’autore in mostra l’undicesima edizione del concorso fotografico nazionale Andrea Pierotti promosso dall’ Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare con il patrocinio del Comune, il Parco Apuane, Consorzio di Promozione turistica della Versilia e la Fondazione Versiliana

Sabato scorso la serata conclusiva nella Sala del San Leone a Porta a Lucca alla presenza del presidente della Uildm, Gilberto Dati, dell’assessore Andrea Cosci e dei familiari di Pierotti.

Il concorso, dal titolo “Natura è bellezza e perfezione”, ha visto la partecipazione di concorrenti da tutta Italia e la selezione di 40 immagini visitabili al pubblico.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Luca Iacono di Milano, con la foto “Luce ed energia”. Valerio Pierattini di Livorno con “Pittime” e Marco Gon di Palmanova con “Zerynthia Polixena” si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto.

Gli altri due premiati per le categorie speciali sono stati Cristina Barsanti di Pruno di Stazzema con il miglior scatto con Smartphone e Carlo Gabrielli di Chiusi della Verna per il miglior scatto in parco nazionale e regionale di Brianza.

Tre le menzioni speciali per Gabriele Collini di Vergaio, Francesco Nobile di Massa e Fabrizio Stefani di Besana in Brianza.

fonte noitv