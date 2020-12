Predatori: branco di lupi dentro il gregge, nuova mattanza in Garfagnana

Coldiretti: “siamo ancora in attesa di piani di controllo”

Branco di lupi dentro il gregge. Nuova mattanza in Garfagnana. Questa volta è successo a San Romano. Il fatto risale alla notte tra giovedì 3 e venerdì 4 dicembre nell’azienda agricola della Cooperativa della Garfagnana. 13 delle sedici pecore, ed uno dei tre agnellini, sono state azzannate dai predatori che si sono intrufolati dentro il recinto. A denunciare il nuovo episodio, l’ennesimo in Garfagnana dove negli ultimi mesi sono stati già cinque gli attacchi per cui è stato richiesto l’indennizzo, è Coldiretti Lucca. “Che l’equilibrio fosse saltato ormai è un fatto che non fa più notizia. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – E’ da anni che chiediamo piani di controllo e contenimento nei confronti di quella che per la nostra agricoltura è un’emergenza quotidiana. Ungulati e predatori rappresentano una minaccia per la sopravvivenza delle aziende agricole soprattutto in quelle aree marginali e difficili dove la loro presenza gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’assetto e della stabilità idrogeologica dei terreni. Siamo ancora in attesa del via libera del Piano di conservazione e gestione del lupo, che dovrebbe preservare la specie evitando conflitti con attività di allevamento. Attendiamo – prosegue Elmi – anche le risposte di Asl e Arpat, per capire meglio se siamo davvero di fronte a un branco o a ibridi cane-lupo. Intanto però le aggressioni continuano con effetti molto pesanti per le aziende agricole che perdono capi, prodotto e reddito. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: se la protezione del lupo è d’interesse collettivo, è necessario che l’intera collettività, e non solo il mondo agricolo, se ne faccia carico”.

A raccontare l’episodio di San Romano è Lorenzo Satti della Cooperativa della Garfagnana: “hanno agito in branco. Le tracce sono molto chiare. – racconta – Sono riusciti a saltare la rete anti-lupo, entrare nel recinto ed azzannare le pecore. La mattina ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria mattanza. In questa zona non è la prima volta che i predatori attaccano greggi e bestiame. L’ultimo un paio di settimane fa. Ma per noi – racconta ancora – è la prima volta. Non avremo mai pensato che i lupi potessero entrare nel recinto dopo tutti gli accorgimenti che abbiamo preso. Il risultato della loro incursione è di 13 pecore ed un agnello morti. Ci restano solo 3 pecore”. L’azienda ha già inoltrato, tramite Coldiretti, la richiesta di indennizzo alla Regione Toscana. “Le aziende agricole – commenta Alessandro Corsini, Direttore Coldiretti Lucca – vorrebbero fare a meno degli indennizzi che non coprono nemmeno in minima parte il danno economico causato dai predatori che si porta dietro aborti e calo di produzione di latte. L’attacco di un lupo segna la vita di un gregge”.