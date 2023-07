Le indagini dei carabinieri e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo cercheranno di fare luce sull’accaduto

Tra le ipotesi è che il Cessna FR 182 abbia avuto un guasto al motore: questo potrebbe essere il motivo della morte di un cittadino tedesco sul Monte Baldo. A far pensare al guasto ad un componente dell’aereo il fatto che il pilota sembra abbia provato ad effettuare un atterraggio d’emergenza. L’impatto con il terreno però è stato troppo forte. I soccorritori arrivati sul posto hanno infatti trovato il velivolo distrutto, un ammasso di lamiere.

Il tedesco era partito ieri pomeriggio 16 luglio da Trento – dall’aeroporto Gianni Caproni – e sopra il Monte Baldo qualcosa è andato storto. Ci sarebbero dei testimoni che dicono di avere sentito poco prima dello schianto – avvenuto intorno alle 16:45 – il rumore di un aereo in avaria: è probabile che fosse l’ultraleggero del 57enne.

Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del 112 hanno avuto un bel daffare per recuperare in primis la salma dell’uomo e poi i resti dell’aereo: la zona dove è avvenuto l’incidente è impervia e selvaggia. Sull’incidente sono state avviate le indagini della compagnia dei carabinieri di Caprino e altre indagini saranno portate avanti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.